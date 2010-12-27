Геракл из Екатерининского парка отправился на первую за 70 лет помывку

Скульптуру из Царского Села увезли на реставрацию.

Бронзовый Геракл, установленный на лестнице Камероновой галереи, покинул пределы музея-заповедника "Царское Село", сообщили в пресс-службе музея. Узнаваемый герой Екатерининского парка впервые за 70 лет отправился на чистку и реставрацию. Его демонтировали и отвезли в мастерские. На свое место скульптура XVIII века вернется в мае 2020 года, когда заповедник будет готов встречать новые потоки туристов. Соседка Геракла, статуя Флоры, останется зимовать в парке.

Геракла очистят от многочисленных природных загрязнений, устранят мелкие вмятины и трещины, запатинируют всю поверхность и покроют ее защитным воском. Работы выполнят мастера реставрационной мастерской "Наследие".



Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Они были созданы по воле императрицы Екатерины II. Бронзовые отливки с античных мраморных статуй выполнил в литейной мастерской Академии художеств мастер Василий Можалов.

Ранее на медиафасаде "Лахта Центра" создали "эффект айсберга".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"