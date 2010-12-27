В КПРФ попросили Полтавченко усилить контроль за мероприятиями в Парке 300-летия

Депутаты убеждены, что органы власти недостаточно хорошо следят за правопорядках на фестивалях.

Депутаты петербургского ЗакСа обратились к Полтавченко с требованием урегулировать порядок проведения культурно-массовых мероприятий в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Инициаторами завтра выступила фракция КПРФ.

Коммунисты заявили, что массовые мероприятия на побережье Финского залива из-за шума мешают местным жителям. Самым шумным стал фестиваль "ВКонтакте". Также без внимания не обошелся фестиваль "Боевая сталь" где люди 29 апреля с детьми упали под гусеницы танка. По мнению депутатов, трагедия была вызвана отсутствием контроля за проведением фестивалей и других мероприятий на территории парка.

Отмечается, что комитеты города не берут на себя ответственность за случившееся, перекладывая ответственность за правопорядок на других. Чиновники потребовали усилить контроль за культурно-массовыми мероприятиями со стороны органов власти.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Анохин выступил против строительства футбольного поля вместо роддома в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / Парк 300-летия Санкт-Петербурга