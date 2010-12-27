Анохин выступил против строительства футбольного поля вместо роддома в Приморском районе

Стоимость территории снизили с 700 млн до 90 млн для привлечения инвесторов.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направил запрос губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой разобраться в ситуации вокруг территории около озера Долгое. Совсем недавно там были снесены гаражи, но вместо долгожданного роддома в Приморском районе хотят построить футбольное поле.

Народный избранник 16 мая заявил, что все это напоминает схему, по которой государственная земля переходит в руки частного инвестора. В 2008 году, предвидя такую ситуацию, правительство города зарезервировало данный участок под родильный дом, в котором так нуждаются местные жители. Позже решение изменилось и все решили, что футбольное поле в этом месте жизненно необходимо.

На расчищенный участок, стоимостью 700-600 млн рублей было решено пригласить инвестора. Государственную кадастровую стоимость было решено понизить до 90 млн рублей, чтобы извлечь прибыль для инвестора.

Депутат попросил Полтавченко лично взять под контроль сложившуюся ситуацию и аналогичные случаи, когда государственные земли выводят из собственности города.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге выбрали формат парламентских расследований.