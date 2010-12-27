Андрей Анохин убеждает губернатора запретить мусоросжигательные заводы

Депутат Анохин выразил в письме губернатору свои опасения об экологической обстановке в Приморском районе.

Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин обратился к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой прекратить строительство и работу мусоросжигательных заводов в Санкт-Петербурге.

Мусорсжигание вызывает категорическое неприятие со стороны общественности, мне как депутату, постоянно поступают жалобы от жителей, которые в большинстве своем негативно относятся к идее строительства заводов по термической переработки мусора в Петербурге, в связи с чем, прошу рассмотреть вопрос о запрете на территории Петербурга использования любых технологий, предполагающих сжигание отходов, "термическую обработку" или "пиролиз". Андрей Анохин

Помимо этого запроса, в сообщении Анохин просит ответить на несколько вопросов, которые связаны с экологической обстановкой в целом в северо-западной части Северной столицы. Также депутат уточнил конкретные места: полигоны "Новоселки" и "Северный", парламентарий коснулся и проблемы вырубки леса в промзоне "Каменка".

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