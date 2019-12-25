Минфин России решил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов

Решено подождать, пока не заработают пять первых заводов к началу 2024 года.

Министерство финансов России выступило за остановку проекта строительства 25 заводов по сжиганию мусора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко .

По словам Окладниковой, приостановить проект решено до момента, пока не начнут функционировать первые пять заводов, которые планируется запустить до начала 2024 года. Минфин отказался тратить 1,3 триллиона рублей на проект, чья финансовая модель "заранее убыточна".

Ранее сама Абрамченко также сообщила, что она против строительства этих заводов. По ее словам, это сильно повлияет на федеральный бюджет, а также существенно повысит тарифы для населения.

Напомним, в "РТ-Инвест" заявили, что строительство 30 мусоросжигательных заводов позволит достичь экологических целей РФ. Согласно идее проекта, новые заводы помогут предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тысяч гектаров земель.

Ранее мы сообщали что Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников.

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