Минфин прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

Иван Чебесков сообщил о создании законодательной базы по данному вопросу.

Минфин России прорабатывает меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников. Об этом в рамках онлайн-конференции, организованной "Комсомольской правдой" сообщил глава департамента по финансовой политике Иван Чебесков. Специалист объяснил, что ведомство формирует законодательную основу по данным преступлениям. Сейчас в стране фиксируется низкий уровень возврата похищенных злоумышленниками средств.

...Проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счет, чтобы мы могли деньги вернуть человеку. Иван Чебесков, представитель Минфина РФ

Эксперт напомнил, что мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, а также убеждают жертв добровольно переслать им деньги или предоставить секретную информацию. Согласно законодательству, если клиент скомпрометировал личные данные по карте или дистанционному обслуживанию, то кредитная организация вправе не возвращать ему деньги.

Эксперт рассказала, почему пенсионеры ведутся на уловки мошенников.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда