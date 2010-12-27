Депутат ЗакСа Петербурга предложил объявить 1 января кредитную амнистию

Это значит, что всем должникам могут списать штрафы и пени за просрочки по потребительским и ипотечным кредитам.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин выступил с инициативой проведения кредитной амнистии для россиян. Документ внесли на рассмотрение в городской парламент и хотят представить в Госдуме.

Депутат предложил провести амнистию с 1 января следующего года. Это значит, что всем должникам могут списать штрафы и пени за просрочки по потребительским и ипотечным кредитам. Основной займ и проценты останутся в силе. При этом, денежная компенсация банкам не предусматривается.

Анохин считает, что этот шаг необходим, так как назрел рост социальной напряженности из-за высокой доли закредитованности населения.

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Фото: Piter.TV