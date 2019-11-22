Аптеки начнут выдавать россиянам экспресс-кредиты на покупку лекарств до 300 тыс. рублей

Пока услугу запустили только в нескольких аптеках в Москве.

В России запустили эксперимент по продаже лекарств в кредит. На данный момент ее участником стала аптечная сеть "Самсон-Фарма" и МТС-банк, сообщило "Экономика сегодня".

Минимальная сумма покупки должна составлять 3 тыс. рублей. Лимит составляет 300 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года под 23% годовых.

Услуга нацелена прежде всего на тех, кто нуждается в дорогостоящих препаратах. На данный момент получить экспресс-кредит можно только в нескольких аптеках Москвы. Есть вероятность, что если эксперимент окажется удачным, такая возможность появится и в других регионах. Об этом станет известно в следующем году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России разрешат продажу рецептурных лекарств через интернет.

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