Петербургские рэперы возмущены: "политические рэп-баттлы - цирк"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин заявил об открытии площадки для рэп-баттлов под названием «Антиверсус». Об этом сообщили в пресс-службе депутата. Петербургские рэперы отреагировали на эту новость - Мс Поводырь и МС Щи присутствовали на политическом рэп-баттле между депутатами и даже были в жюри. Теперь же музыканты высказали мнение по поводу инициативы Анохина.

В общем, это очередная чушь, как по мне лично. Люди придут туда смотреть как в цирк. На то как две безьяны будут сраться. У них хватает своих дебатов, у них есть своя дума, куда они лезут? Они просто смотрят, что сейчас люди на этом становятся известными. Потом они может светанутся где-то очень сильно, даже если это запустят по всем пабликам - о них будут уже знать. И на следующих выборах придет проголосовать за них гораздо больше народа.

Владислав Поводырев, МС Поводырь

По поводу баттлов между депутатами хочу сказать следующее - мне кажется такого рода баттлы несут скорее развлекательный характер. Политические вопросы так не решаются, ну, если они, конечно, вообще решаются в нашей стране. К хип-хоп культуре это точно никакого отношения не имеет, ближе скорее к театру или к цирку. Аудиторию свою такой проект обязательно найдет. Мы видели полный клуб людей на первом мероприятии. Поэтому желаю успеха этому проекту - приглашайте, зовите, с удовольствием поучавствую. Могу даже побаттлиться с депутатом, если надо.

Игорь Щеглов, МС ЩИ

Также на Piter.TV можно посмотреть репортаж с политического рэп-баттла -

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Вера Иптышева