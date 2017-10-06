Рэп-баттл Резник vs Анохин: лучшие моменты

Видео: лучшие моменты рэп-баттла Максима Резника и Андрея Анохина

Канал Piter.TV побывал на главном политическом событии этой осени. Первое интернет-телевидение Петербурга предлагает свой репортаж с рэп-баттла между "единороссом" Андреем Анохиным и представителем "Партии Роста" в ЗакСе Максимом Резником. Мы собрали в этом ролике лучшие панчи политиков-рэперов, реакцию зрителей и жесткие высказывания опытных МС из жюри. Забегая вперед, скажем, что оппозиционер буквально "вынес" представителя партии власти. Жюри зафиксировало победу Резника со счетом 4-0. Впрочем, в зале нашлись те, кому больше понравились панчи Анохина, а многие решили, что оба депутата выступили на низком уровне.

Каждый из наших зрителей сможет составить свое мнение о том, кто же был сильней в этой словесно-музыкальной перепалке депутатов. Пишите в комментариях - кто же был сильнее, и чьи панчи были самыми жесткими.

Перед рэп-баттлом ведущий шоу в футболе с портретом ВВП дал депутатам возможность высказаться. Андрей Анохин предложил собравшимся "пошуметь", чтобы выразить поддержку своему кандидату. При этом член "Единой России" активно жестикулировал и был явно на эмоциях.

Максим Резник был не так многословен: он попросил поскорее начать баттл, так как "я ***** от ожидания".

Затем пошел "панч" от Андрея Анохина.

"Я тебе бросил перчатку. И ладошки леденеют. Не готов ты слушать правду, но я все же разумею. Что за фрукт ты, Максим, в этой "яблочной" корзинке. Разложу все по стопкам, словно в карточной косынке. Разные маски надеты на вас - кто либерал тут, а кто - п... Пенни Вайс. Школьник не видит личины под маской, причины копаться - нет времени, пас!

Макс, ты не на политической арене, ты - на цирковой. Декорации поставил, как дайвер с головой, закопался в роль, хотя фактов - ноль. Что ты дал этой стране - ты для нас не Де Голль. Что ты дал этой стране кроме взяток, дроль? Ваше "Яблоко" - яблоко раздора. Вы реформы 90-х достали из ящика Пандорры. Так ты любишь нашу страну, растащив ее казну. Мастера вы показух", - зачитал бородатый депутат.

"Максим - ты пулемет, но стреляешь косо ты! Тебе нужен труп народа, ведь ты хочешь мозг промыть", - финишировал он.

Ответ Максима Резника получился коротким и убедительным - во многом из-за более четкой дикции парламентария.

"С аргументами не густо, в голове пусто. Лишь один пучок ваты глубоко под черепом спрятан. И вот MC Анохин, наморщив мозга крохи, сформулировал суть эпохи. В эту трудную годину вы все должны сплотиться и жрать резину. Только отечественного производства, только с "Лады Калины". На ней ездил Путин, она со вкусом малины. Кто не согласен - тот предатель, на каждого предателя - свой каратель. Вот и Анохин - в тренде, в моде, хотя голимая шестерка в кремлевской колоде.

Повторяю для тех, кто в танке, ваши скрепы - из подвалов Лубянки", - задвинул Максим Резник.

В дальнейшем политики продолжались придерживаться схожих стилей в нанесении своих "ударов". Они подшучивали друг над другом, допускали даже легкие оскорбления. Но больше высмеивали не друг друга, а политические силы, которые представлял каждый из оппонентов.

Впрочем, были и оригинальные текстовки. Вот, например, какими "панчами" обменялись Резник и Анохин ближе к финишу баттла. Так, Анохин сравнил себя с Юрием Дудем, а Резник представил партию власти в виде злых магов из "Гарри Поттера".