Член жюри политического рэп-баттла разнес Резника и Анохина

Вчера в Петербурге впервые прошел политический рэп-баттл. На сцене встретились депутат Максимом Резник и Андрей Анохин. Корреспонденты Piter.tv пообщались с жюри "Питерского замеса".

Как стало известно, 5 октября рэп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника закончился победой второго.

Депутат продемонстрировал хорошую подачу и интересные панчлайны. Сильную подготовку политика отметили все члены жюри. Не обошли и Анохина, который тоже показал неплохие результаты. Судьи добавили, что ожидали от мероприятия меньшего, но были приятно удивлены подготовкой политиков. Член жюри Владислав Поводырев (МС Поводырь) высказал мнение, что политические дела не должны решаться на таком уровне:

"Какого черта?! Эти два депутата, которые следят за нами, за развитием страны.. Какого черта они решают что-то в таком плане?! Это страна! Это люди! Какого черта мать вашу?! Это верьезные люди - они решили двинуть за модой! Прикольно, круто, но это не то место, где стоит решать такие телеги! - То есть они решили "хайпануть" как и Милонов? - Как и Милонов, как и Слава КПСС, все очень просто. Обычный пиар, бабки..люди тянутся! Их никто не знает, они никто! Я впервые их слышу, что они хорошего сделали я не знаю!"

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