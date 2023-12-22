На Геологической улице в неэксплуатируемом здании горел мусор

Огонь распространился по площади три квадратных метра.

Сегодня, 28 марта, в Красносельском районе произошел пожар. На Геологической улице в доме № 75, корпус 12, вспыхнул мусор. Известно, что по этому адресу находится неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:19. Огонь распространился по площади три квадратных метра.

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они тушили пламя в течение 27 минут. В 16:46 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире.

Фото: Piter.tv