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На Геологической улице в неэксплуатируемом здании горел мусор
Сегодня, 16:54
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На Геологической улице в неэксплуатируемом здании горел мусор

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Огонь распространился по площади три квадратных метра. 

Сегодня, 28 марта, в Красносельском районе  произошел пожар. На Геологической улице в доме № 75, корпус 12, вспыхнул мусор. Известно, что по этому адресу находится неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:19. Огонь распространился по площади три квадратных метра. 

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они тушили пламя в течение 27 минут. В 16:46 пожар ликвидировали.  

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: геологическая улица, горел мусор в доме, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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