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Геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в "Царском Селе"
Сегодня, 14:26
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Геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в "Царском Селе"

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Статуя пропала в военное время.

Руководство музея-заповедника "Царское Село" хочет найти статую Ниобеи, которая была утеряна во времена Великой Отечественной войны. Помощь в этом окажут геофизики из петербургского Горного университета. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село". 

До войны бронзовая статуя украшала Фрейлинский садик. По некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий ее закопали, однако поисковые работы, которые проводились в 1945-м году не принесли результата. 

Во время современного исследования специалисты обнаружили в земле массивный металлический объект.  Пока неизвестно, является ли это статуей. Для финального этапа требуется разрешение, которое позволит вести работы на территории объекта культурного наследия. 

Ранее в Царское Село вернулся раритет из Александровского дворца. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" 

Теги: ниобея, статуя, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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