Геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в "Царском Селе"

Статуя пропала в военное время.

Руководство музея-заповедника "Царское Село" хочет найти статую Ниобеи, которая была утеряна во времена Великой Отечественной войны. Помощь в этом окажут геофизики из петербургского Горного университета. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

До войны бронзовая статуя украшала Фрейлинский садик. По некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий ее закопали, однако поисковые работы, которые проводились в 1945-м году не принесли результата.



Во время современного исследования специалисты обнаружили в земле массивный металлический объект. Пока неизвестно, является ли это статуей. Для финального этапа требуется разрешение, которое позволит вести работы на территории объекта культурного наследия.

Ранее в Царское Село вернулся раритет из Александровского дворца.



Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"