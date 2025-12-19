Геодезию для выхода станции "Театральная" проведут до весны 2026 года

Первый вестибюль разместят в сквере на месте АЗС.

Проектирование первого выхода станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге перешло к стадии инженерных изысканий, работы оценены в 458 тысяч рублей. Такие данные представлены в проектной документации ГК "Метропроект".

Группа компаний "Метропроект" заключила контракт на проведение инженерно-геодезических изысканий для строительства вестибюля № 1 станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии. Стоимость работ составила 458 тысяч рублей.

Согласно условиям контракта, изыскания должны быть завершены до 30 апреля 2026 года. Полученные данные планируется использовать при проектировании наземного вестибюля станции. Первый выход со станции "Театральная" предусмотрен в Театральном сквере. Вестибюль планируется разместить на участке, где сейчас находится автозаправочная станция "Роснефти".

Второй выход предполагается построить на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Реализация этого варианта требует сноса здания дома быта. Размещение вестибюлей сопровождалось продолжительными обсуждениями, в ходе которых против проекта выступали как "Роснефть", так и собственники здания.

Фото: Telegram / Александр Беглов