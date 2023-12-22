Генштаб ВС РФ: срок службы призывников составит 12 месяцев

Владимир Цимлянский оценил начало весеннего призыва.

Срок службы российских военнослужащих, набранных властями в рамках предстоящей весенней кампании срочной службы, составит, как и прежде, 12 месяцев. Такой информацией на брифинге с журналистами в министерстве по обороне страны сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. Чиновник пояснил, что призыв в стране начнется 1 апреля во всех регионах страны. Исключением станут отдельные районы Крайнего Севера и тех местностей, приравненным к таким территориям. Там граждане будут призываться на службу только с 1 ноября по 31 декабря. При этом начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля.

Отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Владимир Цимлянский, замглавы Минобороны РФ

Призывники не будут проходить службу в Донбассе и Новороссии или участвовать в СВО.

Фото и видео: Минобороны России