Генсек ООН проведет встречу с Байденом на полях Генассамблеи

Стефан Дюжаррик рассказал о планах Антониу Гутерриша на высокой неделе в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН проведет встречу с американским президентом Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации, которая состоится в Нью-Йорке. Мероприятие состоится уже на следующей неделе в рамках недели высокого уровня. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН встретится с президентом США. Это традиция. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций