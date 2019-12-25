  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генсек ООН проведет встречу с Байденом на полях Генассамблеи
Сегодня, 11:18
34
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Генсек ООН проведет встречу с Байденом на полях Генассамблеи

0 0

Стефан Дюжаррик рассказал о планах Антониу Гутерриша на высокой неделе в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН проведет встречу с американским президентом Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации, которая состоится в Нью-Йорке. Мероприятие состоится уже на следующей неделе в рамках недели высокого уровня. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН встретится с президентом США. Это традиция.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, джо байден, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии