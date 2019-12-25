Генсек ООН проведет встречу с Байденом на полях Генассамблеи

Генеральный секретарь ООН проведет встречу с американским президентом Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации, которая состоится в Нью-Йорке. Мероприятие состоится уже на следующей неделе в рамках недели высокого уровня. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Генеральный секретарь ООН встретится с президентом США. Это традиция.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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