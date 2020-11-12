Генсек ООН призвал выделить $100 млрд развивающимся странам из-за изменений климата

Антониу Гутерриш рассказал о необходимости поддержки стран Африки.

Развитые государства должны выполнить обещание по выделению 100миллиардов долларов развивающимся странам для решения проблем, вызванных климатическими изменениями климата. Соответствующий призыв огласил генеральный секретарь ООН Антониу Гуерриш рамках выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Эксперт пояснил, что для Всемирной организации приоритетом остается помощь Африке, так как речь идет о "вопросе справедливости".

Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странам, выделить $100 млрд на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш на саммите БРИКС призвал к реформам СБ ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда