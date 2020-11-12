Гутерриш на саммите БРИКС призвал к реформам СБ ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы

В ООН рассказали о том, что международные механизмы должны отвечать современным реалиям.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы. Соответствующий призыв эксперт огласил рамках выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Генсекретарь впервые принимает участие в саммите данного объединения. Специалист заметил, что такие решения важны для того, чтобы многосторонние институты оставались подлинно универсальными. Он пояснил, сто мировое сообщество не может позволить себе разрозненность экономической и финансовой системы, а также расход в стратегиях по технологиям, искусственному интеллекту и конфликты в сфере безопасности.

Структуры глобального управления отражают вчерашний мир. Они в основном были созданы после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были все еще под управлением колониальных держав. Это особенно относится к Совбезу и Бреттон-Вудским институтам. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш добавил, что согласно оценке МВФ, такой разрыв может стоить планете 7% мирового ВВП. Затраты будут непропорционально покрывать страны с низким доходом, в большинстве своем в Африке.

Генсек ООН заявил, что мир движется к многополярности.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда