Генсек ООН заявил, что мир движется к многополярности

Мировое сообщество движется в сторону многополярности, однако подобная тенденция должна быть подкреплена эффективностью со стороны международных институтов. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш рамках выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Генсек ООН впервые принимает участие в мероприятии альянса. В качестве примера своих слов гость указал на ту ситуацию, которая складывалась в европейском регионе в начале прошлого столетия. Он заметил, что тогда общество было многополярно, но это все равно привело мир к Первой мировой войне из-за нехватки сильных и многосторонних механизмом управления.

Мы движемся в сторону многополярности. Однако многополярности самой по себе недостаточно, чтобы гарантировать мир и справедливость в международном сообществе. Чтобы быть фактором мира, равенства и правосудия в международных отношениях, у многополярности должна быть поддержка сильных и эффективных многосторонних институтов. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш подчеркнул, что сейчас обществу отчаянно нужна усиленная и реформированная многосторонняя архитектура, сформированная на базе Устава ООН и международного права.

Гутерриш на саммите БРИКС выступит на темы климата и реформы финансовой системы.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда