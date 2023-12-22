Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты

Антониу Гутерриш призвал страны "хотеть договариваться".

Генеральный секретарь Всемирной организации Антонио Гутерреш признался, что неспособность остановить текущие конфликты на геополитической арене вызывает у него отчаяние. Такое мнение иностранный эксперт из ООН высказал журналистам в раках пресс-конференции, проведенной в штаб-квартире в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что люди должны хотеть быть убежденными, чтобы в ООН могли добиться результата. Гутерриш пояснил, что он лично "повышает голос и убеждает" руководителей стран.

Мое самое большое отчаяние заключается в том, что видя страдания в таком огромном масштабе, у меня нет власти прекратить их. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В ООН заявили о недопустимости изменения границ сектора Газа.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций