Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес

Прокуроры должны держать данную сферу на особом контроле.

Генпрокурор Игорь Краснов на коллегии пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Краснов приказал своим подчинённым жёстко реагировать на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей. По его словам, если будут выявлены случаи незаконного возбуждения уголовных дел, то надо "ставить вопрос об уголовной ответственности" виновных силовиков.

Прокуроры, заявил Краснов, должны держать данную сферу на особом контроле и ежеквартально докладывать о долгах местных властей перед предпринимателями, а также бороться с бюрократической волокитой и коррупцией.

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