Группу россиян в Белоруссии заманили зарубежные спецслужбы

Генпрокуратура изучила материалы, связанные с делом "бойцов ЧВК", ранее задержанных на территории республики.

Группу из 33 ранее задержанных в Белоруссии россиян заманили обманов в страну спецслужбы сразу нескольких стран. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов подчеркнул, что регулятор сразу отреагировал на ситуацию. Он заявил, что лично был готов лететь на переговоры в Минск.

В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне. - Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Напомним, 29 июля стало известно о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По данным белорусских спецслужб, в республику направили "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ранее мы сообщили, что Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше.