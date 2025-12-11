Генпрокурор США опубликовала кадры захвата танкера у берегов Венесуэлы

ПЭм Бонди раскрыла подробности проведенной операции.

Американский генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала в социальных сетях видеозапись с моментом захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Ранее об успешно проведенной операции местным журналистам из Белого дома сообщил прехидент-республиканец Дональд Трамп в среду, 10 декабря. Глава надзорного ведомства Пэм Бонди добавила, что вашингтонская администрация подозревает, что указанный корабль был задействован перевозке нефти из этой латиноамериканской республики, а также из Ирана. Специальную операцию проводили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), Служба расследований внутренней безопасности МВД) и Береговая охрана США при поддержке министерства войны (Пентагона).

На обнародованных публично кадрах заметно, что из вертолета, зависшего над топливным судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Затем эти же бойцы продемонстрированы со взведенными автоматами. Сначала оружие наводится на рубку капитана, после чего гости заходят в помещение.

США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро.

Фото и видео: X (нежелательная организация на территории России) / Pam Bondi, Telegram / РИА Новости США