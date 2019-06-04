Во вторник, 4 июня, Генпрокуратура заявила об угрозе мусорного коллапса в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, на ряде полигонов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов нарушены санитарные нормы. Кроме того, в 10 субъектах центральной России эксплуатируются полигоны, которые заполнены на 90%.
Также представитель ведомства отметил, что в 38 регионах вовсе отсутствует мусороперерабатывающие заводы, поэтому переполненные полигоны стали бедствием
Из хороших новостей - 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором всего наполовину.
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Видео:Никифоровка/youtube
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