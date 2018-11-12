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Alena_Zinovieva
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Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково

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На борту сработали датчики неисправности.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Берлин, был вынужден вернуться в столицу и экстренно приземлиться во Внуково. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Известно, что на борту авиалайнера сработали датчики неисправности. Самолету авиакомпании UTair пришлось вернуться в Москву после полутора часов полета.

Посадка прошла успешно. Состояние пассажиров и экипажа оценивается как нормальное.

Ранее мы писали, что Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево.

Видео: YouTube / Denis Okan

Теги: boeing 737, датчики неисправности, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:35

главное что все живы злоровы

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