Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково

На борту сработали датчики неисправности.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Берлин, был вынужден вернуться в столицу и экстренно приземлиться во Внуково. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Известно, что на борту авиалайнера сработали датчики неисправности. Самолету авиакомпании UTair пришлось вернуться в Москву после полутора часов полета.

Посадка прошла успешно. Состояние пассажиров и экипажа оценивается как нормальное.

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Видео: YouTube / Denis Okan