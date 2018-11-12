Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Берлин, был вынужден вернуться в столицу и экстренно приземлиться во Внуково. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Известно, что на борту авиалайнера сработали датчики неисправности. Самолету авиакомпании UTair пришлось вернуться в Москву после полутора часов полета.
Посадка прошла успешно. Состояние пассажиров и экипажа оценивается как нормальное.
Ранее мы писали, что Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево.
Видео: YouTube / Denis Okan
Обсуждение ( 1 )
главное что все живы злоровы