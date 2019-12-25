Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 регионах

Общее число преступлений за 2020 год - 1,9 миллионов.

Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 из 85 регионах. Количество преступлений выросло на 1,2%. Погибшими из-за них считаются более 20 тысяч человек.

Отмечается, что наибольший рост преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге - 12,2 тысячи. В Москве количество преступлений выросло на 4,9 тысячи, в Новосибирской области - на 4 тысячи.

Снижение количества преступлений зафиксировано в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Общее число преступлений за 2020 год - 1,9 миллионов. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Количество погибших в результате преступлений сократилось на 5,3%% - до 20,9 тысяч человек. Число пострадавших уменьшилось на 6,8% - до 32,7%.

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