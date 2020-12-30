Блогер Варламов составил рейтинг "самых опасных" городов России

Вторым по опасности городом в России, по его версии, стал Магадан.

Блогер Илья Варламов составил рейтинг "самых опасных" городов России. Соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube.

Для составления рейтинга Варламов использовал полицейскую статистику по количеству преступлений, которые совершаются в регионах.

На десятом месте рейтинга оказалась Москва, в которой, по словам Варламова, "каждую минуту пытаются кого-то убить". Самые опасные места в столице, считает блогер, вокзалы и рынки. Девятое место в списке самых опасных городов — у Санкт-Петербурга. Также во второй пятёрке Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.

Пятое место в рейтинге занял Челябинск, на четвертой — Благовещенск, а на третьей — Улан-Удэ, в котором, со слов Варламова, популярно запрещённое в России движение "АУЕ". Там, судя по полицейской статистике, количество убийств превысило средний показатель по стране в три раза.

Вторым по опасности городом в России, по версии блогера, стал Магадан. Там показатель убийств превышает средний по РФ в пять раз.

Первую строчку занял город Кызыл - столица республики Тыва. На 100 тысяч жителей в нём приходится 35 убийств.

Ранее в Петербурге задержали 67-летнего пенсионера, совратившего школьника в 2017 году.

Видео: Youtube/varlamov