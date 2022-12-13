Генпрокуратура утвердила обвинение экс-директору Дома ветеранов в Петербурге

Следствие считает, что с 2010-й по 2019 годы двое жителей Петербурга передавали Щербакову взятки за "бронь" жилых помещений в доме престарелых и за последующее размещение в них граждан.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора петербургского госучреждения социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова. Ему вменяют 25 преступлений по статье о получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом 2 февраля рассказали на сайте ведомства.

Следствие считает, что с 2010-й по 2019 годы двое жителей Петербурга передавали Щербакову взятки за "бронь" жилых помещений в доме престарелых и за последующее размещение в них граждан. В двух случаях Щербаков получил имущественную выгоду на сумму 3,8 и 3,5 миллиона рублей при приобретении его родственниками квартир в Петербурге. В остальных случаях сумма взяток составила 12,2 миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что имущество обвиняемого и его отца на сумму 13,7 миллиона рублей арестовано. Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Дело его соучастника – гендиректора ООО "РоссРента" Александра Базымянского – находится на рассмотрении в суде.

Ранее в Петербурге дело о взятках экс-директора Дома ветеранов передали в суд. Щербакову предъявили обвинение в получении 25 взяток, Базымянскому — в их даче.

Фото: Piter.tv

