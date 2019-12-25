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Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights
Сегодня, 11:43
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Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights

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Минюст внесет НПО в перечень иностранных организаций, чья деятельность нежелательна в РФ.

Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека"). Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что решение по повод бельгийской организации принималось по результату поступивших материалов.

Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR).

пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Специалисты уверены, что деятельность IPHR представляет угрозу для национальной безопасности страны, а также подрывает основы конституционного строя РФ. Решение Генпрокуратуры будет донесено до Минюста, чтобы чиновники включили НПО в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Суд приговорил экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 10,5 года колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: international partnership for human rights, генпрокуратура, минюст, нежелательная организация
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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