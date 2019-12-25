Минюст внесет НПО в перечень иностранных организаций, чья деятельность нежелательна в РФ.

Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека"). Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что решение по повод бельгийской организации принималось по результату поступивших материалов.

Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR). пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Специалисты уверены, что деятельность IPHR представляет угрозу для национальной безопасности страны, а также подрывает основы конституционного строя РФ. Решение Генпрокуратуры будет донесено до Минюста, чтобы чиновники включили НПО в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

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Фото: Piter.tv