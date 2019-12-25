Деятельность данных организаций представляет опасность для безопасности России.

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций из США и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из американских НКО в список нежелательных вошли "Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун", "Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае", "Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун", "Друзья Фалуньгун", "Врачи против насильственного извлечения органов", "Буддистское сообщество "Родники дракона". От Великобритании в список попала "Европейская ассоциация "Фалунь Дафа".

В сообщении Генпрокуратуры сказано, что деятельность данных организаций представляет опасность для безопасности России. С инициативой признать их нежелательными до этого выступили в министерстве юстиции.

Ранее мы писали, что в России за пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.