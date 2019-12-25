В первом полугодии 2020 года число киберпреступлений уже составило 225 тысяч.

В России за пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.

Краснов обратил внимание на то, что раскрываемость подобных преступлений сейчас находится на уровне 25%. Генпрокурор поручил усовершенствовать законодательную базу в плане расширения базы преступлений в сфере IT. Например, ввести понятие "электронного доказательства". Также Краснов считает, что нужно добиться права внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов.

Он указал на необходимость активного участия в этой работе всех ведомств. цитата из сообщения пресс-службы генеральной прокуратуры

Отмечается, что в 2019 году в России было зафиксировано 294 тысяч преступлений в IT-сфере. В первом полугодии 2020 года их число уже составило 225 тысяч.

Ранее мы писали, что генпрокуратура проверит "Дом.РФ" по признакам коррупции.

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