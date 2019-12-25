Генпрокуратура проверит "Дом.РФ" по признакам коррупции после обращения Счётной палаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя СП.
Он считает, что признаки коррупции имели место в в 2018–2019 годах. Тогда АО "Дом.РФ" 11,8 миллиардов рублей в качестве инвестиций из бюджете на достройку объектов группы компаний "СУ-155".
В данный момент неизвестно в отношении каких лиц проводится проверка.
Ранее Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков.
Видео: Youtube/ ДОМ РФ
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