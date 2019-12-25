В данный момент неизвестно в отношении каких лиц проводится проверка.

Генпрокуратура проверит "Дом.РФ" по признакам коррупции после обращения Счётной палаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя СП.

Он считает, что признаки коррупции имели место в в 2018–2019 годах. Тогда АО "Дом.РФ" 11,8 миллиардов рублей в качестве инвестиций из бюджете на достройку объектов группы компаний "СУ-155".

В данный момент неизвестно в отношении каких лиц проводится проверка.

Ранее Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков.

Видео: Youtube/ ДОМ РФ