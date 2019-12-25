В России нужно достроить 3137 жилых домов.

Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков. Об этом рассказала аудитор ведомства Светлана Орлова.

Причина в том, что у из-за пандемии коронавируса у граждан снизилась покупательная способность, а также возросло количество банкротств средних и малых предприятий.

По оценкам Счётной палаты на 1 января 2020 года в России нужно достроить 3137 жилых домов. Это нужно потратить 686 миллиардов рублей. По оценкам Дом.рф на эти цели с 2020 по 2024 год нужно будет направить 722 миллиарда рублей.

Ранее Кудрин заявил, что Российское здравоохранение существенно недофинансировано.