Генпрокуратура признала фейком сообщения о "чипировании населения"

В роликах короновирус называли "генно-модифицированным биологическим оружием".

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения о "чипировании населения". Ролики с такими сообщениями распространялись пользователями в социальных сетях и на YouTube. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в роликах короновирус называли "генно-модифицированным биологическим оружием". Авторы уверяли, что при помощи вакцинации от инфекции людей будут "заражать и уничтожать".

В Генпрокуратуре напомнили, что версии об искусственном происхождении вируса не подтвердили ни во Всемирной организации здравоохранения, ни в правительстве России. Теперь ГП требует ограничить доступ к сайтам, на которых публикуется ложная информация о "чипировании".

Ранее мы писали, что Генпрокуратура РФ призовёт политолога Соловья к ответственности за ложь о коронавирусе.