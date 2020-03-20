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Генпрокуратура РФ призовёт политолога Соловья к ответственности за ложь о коронавирусе

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Соловей ссылался на чиновников, которые, как он заявлял, "не потеряли совесть".

Генпрокуратура РФ призовёт политолога Соловья к ответственности за ложь о коронавирусе. Речь идёт об административном наказании. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Валерий Соловей неоднократно заявлял, что власти якобы скрывают истинные масштабы коронавируса. По его словам, в России их намного больше, чем по официальной статистике. А в Москве, говорил политолог в эфире "Эха Москвы", уже введён карантин.

Соловей ссылался на чиновников, которые, как он заявлял, "не потеряли совесть".

Ранее мы рассказывали, что жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе.

Видео: YouTube / Валерий Соловей

Теги: генпрокуратура, коронавирус, пандемия, политолог соловей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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