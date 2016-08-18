  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Сегодня, 9:10
23
lesjasap

Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

0 0

Нововведения будут касаться подозреваемых, которые уехали из страны.

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на письмо замгенпрокурора Виктора Гриня, отправленное бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Они касаются соглашений между полицией и фигурантами уголовных дел по "экономическим" статьям. В частности, подозреваемые смогут вернуться из-за границы и дать показания в российском суде. Им гарантируют мягкую меру пресечения свободы на время следствия в обмен на дачу показаний.

На данный момент бизнесмены не несут ответственности за неявку в следственные органы. Это позволило экспертам разработать дополнительные методы воздействия на подозреваемых. 

Ранее Piter.tv писал о том, что теперь GPS-трекеры для животных не попадают под понятие шпионского оборудования.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: виктор гринь, генеральная прокуратура
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии