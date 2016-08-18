Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Нововведения будут касаться подозреваемых, которые уехали из страны.

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на письмо замгенпрокурора Виктора Гриня, отправленное бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Они касаются соглашений между полицией и фигурантами уголовных дел по "экономическим" статьям. В частности, подозреваемые смогут вернуться из-за границы и дать показания в российском суде. Им гарантируют мягкую меру пресечения свободы на время следствия в обмен на дачу показаний.

На данный момент бизнесмены не несут ответственности за неявку в следственные органы. Это позволило экспертам разработать дополнительные методы воздействия на подозреваемых.

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Фото: Piter.tv

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