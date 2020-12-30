Петербург стал лидером по росту преступности с начала 2021 года

Уровень преступности в Петербурге с прошлого года вырос на 38,9%. Информация об этом появилась в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь-март 2021 года.
Всего за прошедшие 4 месяца в Северной столице было совершено более 16 тыс. преступлений. В России — около 500 тыс. Петербург оказался лидером по росту преступности. В целом по стране она снизилась на 1,8%, но есть 30 регионов, где цифры выросли. Так, например, в Ленобласти количество противоправных действий увеличилось на 6,9%
В антитопе также оказались Тульская область и Республика Тыва.
В 2020 году Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- http://bit.do/lblog