Петербург стал лидером по росту преступности с начала 2021 года

Ситуация по сравнению ухудшилась также и в Ленобласти.

Уровень преступности в Петербурге с прошлого года вырос на 38,9%. Информация об этом появилась в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь-март 2021 года.

Всего за прошедшие 4 месяца в Северной столице было совершено более 16 тыс. преступлений. В России — около 500 тыс. Петербург оказался лидером по росту преступности. В целом по стране она снизилась на 1,8%, но есть 30 регионов, где цифры выросли. Так, например, в Ленобласти количество противоправных действий увеличилось на 6,9%

В антитопе также оказались Тульская область и Республика Тыва.

В 2020 году Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности.

Фото: Piter.TV