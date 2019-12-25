В антирейтинге также оказались Петербург, Ленобласть, Алтай и Костромская область.

Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности в 2020 году. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры России на портале правовой статистики. Уточняется, что в 2020 году в регионе-антилидере по числу криминальных происшествий наблюдается рост на 44 процента (прироста на 100 тысяч местного населения). Второе место в перечне досталось Петербургу, в котором рост преступности зафиксирован на отметке в 26 процентов. На третьем месте расположилась Ленинградская область с ростом показателя на 12,8 процента.

В топ-пять также попали Республика Алтай (11,6 процента) и Костромская область (10,4 процента). В Калужской и Псковской областях прирост преступности составил более 10 процентов. В столичном регионе показатель увеличился только на 3, 2 процента, что позволило Москва занять 32 позицию в перечне субъектов РФ.

В 35 субъектах криминогенная обстановка улучшилась и преступность снизилась. Лидерами по этим показателям стали Чечня (минус 16,9 процентов), Северная Осетия — Алания (минус 15 процентов) и Адыгея (минус 12,4 процента).

Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки.

Фото: Piter.tv