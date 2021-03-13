Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки

Александра Золотарева поймали в аэропорту.

Заместитель главы краевого правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, Александр Золотарев пойман на территории аэропорта. Оперативники полагают, что мужчина пытался скрыться. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

В СК РФ заявили, что в декабре 217 года подозреваемый вместе с Алексеем Когарлыцким (на тот момент первый заместитель министра строительства и архитектуры по региону) получил от частной компании 2, 5 млн рублей. Взамен чиновники пообещали покровительство бизнесу при заключении и реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Следствие полагает, что то же юридическое лицо передало чиновникам 15,5 млн рублей в 2018 году за помощь в строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году подозреваемые могли получить средства в 45 млн рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России

