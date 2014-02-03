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Россия просит Черногорию отменить решение об убежище бизнесмену Исмаилову
Сегодня, 12:58
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Россия просит Черногорию отменить решение об убежище бизнесмену Исмаилову

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Его обвиняют в организации заказного убийства, похищении и незаконном обороте оружия.

Генеральная прокуратура РФ направила ходатайство в Черногорию с просьбой отменить решение о предоставлении о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что со стороны Черногории пока не поступило ответа по направленному еще 7 октября текущего года запросу о выдаче Исмаилова. Отмечается, что бизнесмену было предоставлено убежище 22 октября.

Напомним, Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году. Ему заочно предъявлено обвинение в организации заказного убийства (исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима), а также похищении и незаконном обороте оружия. Власти Черногории задержали Исмаилова 1 октября 2021 года. Однако вскоре суд решил предоставить ему убежище из-за "политических гонений", которым он якобы подвергся в России.

Ранее телеканал "Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду.

Фото: Twitter/IsmailovTelman

Теги: генпрокуратура рф, тельман исмаилов, убежище
Категории: Новости России, Лента новостей,

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