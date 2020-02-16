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Даванков: МИД России уже получил просьбу предоставить Маску убежище
Сегодня, 11:23
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Даванков: МИД России уже получил просьбу предоставить Маску убежище

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По его словам, Маск допустил ошибки в конфликте с Трампом.

МИД России уже получил просьбу предоставить американскому бизнесмену Илону Маску убежище. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в интервью NEWS.ru.

По его словам, Маск допустил ошибки в конфликте с президентом США Дональдом Трампом, но их следует прощать. Он подчеркнул, что ответ от российского МИД о предоставлении убежища должен поступить в течение месяца.

Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой.

Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning

Теги: владислав даванков, госдума россии, илон маск, мид россии, убежище
Категории: Лента новостей, Новости России,

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