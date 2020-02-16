Даванков: МИД России уже получил просьбу предоставить Маску убежище

По его словам, Маск допустил ошибки в конфликте с Трампом.

МИД России уже получил просьбу предоставить американскому бизнесмену Илону Маску убежище. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в интервью NEWS.ru.

По его словам, Маск допустил ошибки в конфликте с президентом США Дональдом Трампом, но их следует прощать. Он подчеркнул, что ответ от российского МИД о предоставлении убежища должен поступить в течение месяца.

Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой. Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning