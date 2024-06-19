Парламентская комиссия предложила признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями

Отмечается, что действия этих структур "направлены на создание угрозы безопасности детей".

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Украины в отношении детей предложила признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями. Об этом говорится в итоговом докладе комиссии.

В документе отмечается, что действия этих структур "направлены на создание угрозы безопасности детей". Рекомендация о признании этих структур террористическими организациями направлена в Генпрокуратуру и ФСБ. Ожидается, что Госдума и Совет Федерации планируют утвердить доклад комиссии.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

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