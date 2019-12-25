Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико

Статьи по обвинению об уклонении по уплате налогов и легализации преступных схем остались без изменений.

Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение бывшему главе "Белгазпромбанка" и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико. Теперь вместо дачи взятки ему вменяют "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов белорусских рублей и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк" переквалифицированы. - цитата из сообщения пресс-службы белорусской Генпрокуратуры

При этом статьи по обвинению об уклонении по уплате налогов и легализации преступных схем остались без изменений.

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