Геннадий Орлов рассказал о новом способе заказа бесконтактной доставки

Теперь она доступна по новой горячей линии.

Штаб добровольцев Выборгского района, помогающих жителям на изоляции, открыл новую "горячую линию". По ней будут приниматься заявки на бесконтактную доставку продуктов и лекарств. Об этом сообщил глава района Геннадий Орлов в своем Instagram-аккаунте.

Новая функция доступна для жителей, которые находятся под наблюдением Роспотребнадзора, а также для их соседей по подъезду. В качестве "горячей линии" доступен телефон Единой дежурно-диспетчерской службы: 8(81378) 2-21-75.

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальные службы Выборгского района работают в усиленном режиме.

Фото: Instagram / orlovinsta, Pixabay