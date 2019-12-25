Коммунальные службы Выборгского района работают в усиленном режиме

Все предприятия жилищно-коммунального хозяйства Выборгского района работают в усиленном режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Сфера ЖКХ относится к объектам жизнеобеспечения города и поэтому имеет непрерывный цикл работы, сообщил Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.

Учитывая сложившуюся ситуацию, жители находятся на самоизоляции и поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить горожанам нормальные условия проживания.

Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.

Во время домашней изоляции жители должны получать все коммунальные услуги: в домах должен быть свет, газ, вода. С этими словами Кирилл Свирко обратился к представителям сферы ЖКХ.

Поэтому прошу вас усилить работу по все направлениям, чтобы не было аварийных ситуаций, если возникают, нужно, чтобы устранялись в кратчайшие сроки.

Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.

Представитель комитета государственного жилищного надзора отметил, что диспетчерские службы работают круглосуточно и готовы принять все обращения граждан.

