Коммунальные службы Выборгского района работают в усиленном режиме

Сфера ЖКХ относится к объектам жизнеобеспечения города и поэтому имеет непрерывный цикл работы, сообщил Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.
Учитывая сложившуюся ситуацию, жители находятся на самоизоляции и поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить горожанам нормальные условия проживания.
Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.
Во время домашней изоляции жители должны получать все коммунальные услуги: в домах должен быть свет, газ, вода. С этими словами Кирилл Свирко обратился к представителям сферы ЖКХ.
Поэтому прошу вас усилить работу по все направлениям, чтобы не было аварийных ситуаций, если возникают, нужно, чтобы устранялись в кратчайшие сроки.
Кирилл Свирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.
Представитель комитета государственного жилищного надзора отметил, что диспетчерские службы работают круглосуточно и готовы принять все обращения граждан.
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