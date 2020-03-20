Геннадий Орлов рассказал, кто помогает "Зениту" в борьбе за чемпионство в РПЛ

По мнению комментатора, в этом замешаны два клуба.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале поделился мнением о текущей форме "Зенита" в Российской премьер-лиге и шансах досрочно завоевать чемпионский титул.

"Сейчас надо порадоваться за "Зенит". Клуб вышел на пик формы и показал замечательный футбол. После матча c "Уралом" (победа со счетом 7:1 - прим.) у болельщиков хорошее настроение. Знаете, кто сейчас помогает "Зениту"? "Сочи" и "Спартак". Московский клуб набирает ход и будет отнимать очки у конкурентов сине-бело-голубых. То же самое сделал "Сочи", обыгравший "Краснодар". Теперь у команды хороший задел" - сказал Орлов.

Напомним, по итогам 22-х туров в РПЛ "Зенит" лидирует в таблице, набрав 50 очков. Ближайшие преследователи команды Сергея Семака - "Локомотив" и "Краснодар". Оба клуба отстают от сине-бело-голубых на девять баллов.

Ранее заслуженный артист России Михаил Боярский поделился мнением о досрочном вручении "Зениту" чемпионского титула.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"