Геннадий Орлов рассказал, что оберегает Россию от коронавируса

На сегодняшний день 99 тысяч россиян заболели коронавирусом.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит" поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса в России, а также о возможности продолжить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.)

Я уверен, что мы возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят. Россия находится в лучшем положении. Мы несем не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, - от туберкулеза. Видимо, она нас оберегает. Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Согласно последним данным, всего в России зарегистрировано 99 399 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Сердар Азмун не должен переходить в "Наполи".

Видео: YouTube / Геннадий Орлов, Expedia