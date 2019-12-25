Геннадий Орлов считает, что Сердар Азмун не должен переходить в "Наполи"

Он также уверен, что иранский футболист подходит клубу по игре.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит" поделился мнением об интересе итальянского "Наполи" к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

Я не советовал бы ему ехать в "Наполи", там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис – очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков. По качествам Азмун подходит итальянцам - у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен "Наполи". Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать 25 миллионов, и "Наполи" может согласиться на такие условия. Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" должен продать Сердара Азмуна.

Фото: fc-zenit.ru