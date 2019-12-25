Геннадий Орлов опроверг слухи о своем уходе

Глава администрации Выборгского района сообщил, что за должность не держится, но и в отставку его отправлять пока еще слишком преждевременно.

4 октября состоялась встреча главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Входе встречи обсудили "дело Болучевского", процесс реорганизации структуры администрации, поднимали также и вопрос об отставке.

Как сообщает Online 47, главу Выборгского района отправили в отставку СМИ, которые со ссылкой на неподтвержденные слухи и анонимные источники преподнесли услышанные на встрече слова, как принятое решение.

По словам Геннадия Орлова, если в ходе следствия появятся подозрения в его адрес, то он в тот же день напишет заявление об уходе, так как за должность он не держится.

Отметим, что Александр Дрозденко подтвердил, что все было именно так, как рассказал Геннадий Орлов.

Ранее мы написали о том, что Каменногорский мост не закроют.

Фото: Online47