Каменногорский мост не закроют

В связи с тем, что подрядчик не выполнил требования, с 5 октября движение на мосту не будет ограничено.

Движение по Каменногорскому мосту не ограничат для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ранее было запланировано ограничение движения автомобилей на участке дороги "Каменногорск-Лесогорский" в связи с ремонтом железнодорожного путепровода на станции Каменногорск. Как сообщила администрация МО "Каменногорское городское поселение", при организации ремонтных работ на путепроводе подрядчик не установил информационные аншлаги и дорожные знаки.

В связи с тем, что указанные требования не выполнены в полном объеме, с 5 октября мост закрыт не будет.

Подробная информация по вопросам, связанным с ремонтом автодорожного путепровода на станции Каменногорск будет размещена на официальном сайте администрации МО "Каменногорское городское поселение" - http://kamennogorsk.vbglenobl.ru

Ранее мы сообщили о том, что на батарейной горе в Выборге появились информационные стенды с QR кодами.

Фото: администрация МО "Выборгский район"